Successo per il torneo di calcio dell’inclusività

Non è solo un torneo di calcio ma anche un modo per socializzare tra i ragazzi di Villa Cortese.

Il quattro contro quattro associato da anni al "R...estate insieme" è una tradizione ma anche un modo innovativo di interpretare le manifestazioni sportive estive. Non ci sono squadre prestabilite ma ogni ragazzo, villacortesino o comunque con legami con il paese, si iscrive singolarmente. Gli organizzatori, poi, cercando di dividere in fasce equilibrati tutti i partecipanti e procedono poi a sorteggiare le squadre.

Ogni anno unisce per due settimane giovani di età diverse, nati tra il 1991 e il 2005

Commenta Marco Pitaro, uno degli organizzatori:

"La cosa speciale di questo torneo è che, ogni anno, unisce veramente tantissime annate di Villa Cortese, dal 1991 fino al 2005, ed è un'occasione per ritrovarsi e passare due settimane insieme. La soddisfazione più grande per gli organizzatori è vedere l'entusiasmo e la fiducia che i ragazzi danno al torneo ogni anno, specialmente in questa edizione ci sono stati tanti esordienti che hanno dato il 100% sotto tutti i punti di vista".

Il sindaco: "Ragazzi che danno vita a un bello spettacolo di impegno e divertimento"

Il sindaco Alessandro Barlocco:

"Ogni anno mi piace andare a vederli perché raduna davvero tanti ragazzi, in una fascia di età per cui si dovrebbe fare di più, ma che danno vita a un bello spettacolo di impegno e divertimento, autogestendosi. Mi piacerebbe dargli opportunità di ripetere questo tipo di manifestazioni anche usando spazi comunali".

Per dovere di cronaca la squadra vincitrice è quella formata da Enzo Tropeano (eletto anche miglior giocatore), Marco Pitaro, Carlo Liguori, Marco Tino (miglior rookie) e Davide Rallo. Capocannoniere Andrea Iapicone, miglior difensore Luca Quatraro, mentre è stato di Ilian Zaffardi il gol più bello.