Successo per il terzo Iftar in piazza, la tavola multiculturle di fine Ramadan

Successo per il terzo Iftar in piazza andato in scena a Legnano.

Iftar in piazza: la comunità marocchina in festa insieme ai legnanesi

Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023, l’associazione Jasmine ha fatto il tris con una cena multiculturale in piazza Morelli che si è trasformata in una festa di accoglienza con colori, pietanze e momenti conviviali.

Per la festa che segna la fine del digiuno del Ramadan sono stati allestiti oltre 400 posti a sedere (l'anno scorso erano 300). Tra le autorità presenti per il Comune di Legnano, il sindaco Lorenzo Radice, gli assessori Monica Berna Nasca e Luca Benetti e il consigliere comunale Giacomo Pigni; c'erano poi il console del Regno del Marocco Mohamed Lakhal accompagnato del primo viceconsole e dal consulente giuridico; il prevosto monsignor Angelo Cairati e il parroco di San Domenico don Claudio Colombo.

Non sono mancati l'Adhan e un momento di preghiera collettivo

Prima della cena Abderrahim Kabli ha fatto l'Adhan, la chiamata islamica alla preghiera che viene recitata cinque volte al giorno per 365 giorni per attirare l’attenzione dei fedeli, annunciando il momento della preghiera. Nel mese del Ramadan all’ora del tramonto questo appello annuncia anche la rottura del digiuno.

"Bello costruire ponti di pace nel modo più semplice: parlando e mangiando insieme"

Una serata ben riuscita con una folta partecipazione di famiglie anche con bambini: una festa dei popoli dove non c’erano distanze e bandiere, ma solo la voglia di stare assieme. Le religioni in piazza unite per la gente.

Il sindaco Radice ha dichiarato:

"È molto bello e importante, in questo tempo segnato dalle guerre e da discorsi di odio, vedere tante persone italiane e di altre nazionalità riunirsi intorno a una tavola per costruire ponti di pace nel modo più semplice: parlando e mangiando insieme. La condivisione e la fratellanza respirate in questa piazza sono segni belli e positivi che parlano di una città aperta, inclusiva e che chiede la pace tra i popoli".

La soddisfazione dell'associazione Jasmine, che guarda già all'edizione 2025

Grande la soddisfazione di Sana El Gosairi, presidente dell'associazione Jasmine, organizzatrice dell'evento che già pensa all'edizione 2025:

"E’ stata una festa ben riuscita, con una richiesta di partecipazione oltre le aspettative. Come ogni anno veniamo aiutati e supportati gratuitamente nell’organizzazione da diverse associazioni. Quest’anno abbiamo potuto contare sul sostegno della contrada La Flora, della Moschea e del Centro culturale islamico".