Successo per il percorso contro Bullismo e Cyberbullismo

Successo del Percorso di Educazione alla Legalità contro il bullismo e il cyberbullismo nelle Scuole di Abbiategrasso e Ozzero.

Un argomento di grande interesse, che ha ampio spazio di diffusione. Nel bullismo sono coinvolti solo gli studenti della classe e o dell'Istituto; nel cyberbullismo possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo collegati in rete.

10 incontri informativi

Si è concluso la scorsa settimana con grande successo il percorso di educazione alla legalità focalizzato sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo presso tutte le scuole secondarie di primo grado di Abbiategrasso e Ozzero.

«Per un totale di 10 incontri, della durata di circa due ore ciascuno, ragazzi di tutte le classi prime delle scuole medie sono stati coinvolti in una serie di attività e dibattiti volti a sensibilizzarli sui temi del bullismo e del cyberbullismo – ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi - Questi incontri si sono svolti da novembre 2023 fino al termine di gennaio 2024. Prima degli incontri, agli insegnanti è stato fornito un questionario da somministrare a ciascuno studente. I questionari, contenenti situazioni da qualificare come "scherzo", "litigio", "bullismo" o "reato" in base alla percezione individuale degli studenti, hanno fornito preziose informazioni per meglio comprendere il contesto delle classi e identificare gli argomenti da affrontare durante gli incontri successivi».

Durante i workshop, sono state trattate varie tematiche, tra cui l'origine del bullismo, le sue manifestazioni nel tempo, la definizione e gli elementi caratterizzanti il fenomeno, nonché l'evoluzione verso il cyberbullismo attraverso l'uso dei social media. I ragazzi hanno partecipato attivamente, contribuendo a discutere e analizzare casi tipici di bullismo attraverso brevi video animati e presentazioni interattive.

Ora educazione stradale

«Prossimamente, a partire dal mese di febbraio, avranno inizio gli incontri con le classi quarte elementari di tutte le scuole di Abbiategrasso e Ozzero, focalizzati sull'educazione stradale - prosegue Bonomi - Questi incontri forniranno cenni base sul concetto di strada, diritti e doveri degli utenti, concentrandosi sul comportamento del pedone e sulla segnaletica orizzontale e verticale. Il percorso di educazione alla legalità rappresenta un impegno costante per promuovere una cultura di rispetto e convivenza pacifica tra i giovani, contribuendo così a creare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo».

Incontri che hanno l’obiettivo di educare, creare una cultura dando consigli e suggerimenti alle giovani generazioni, dando informazioni per preparare i giovani ad affrontare l’evoluzione delle società..

L’Amministrazione comunale è molto attiva su questo fronte quello di prevenire organizzando degli incontri ad hoc. Con lo stesso criterio si sono tenuti vari appuntamenti con le persone anziane per avvisarli e quindi come comportarsi per evitare truffe.