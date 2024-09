Anche quest’anno la tradizionale Cuccagna di Robecco sul Naviglio ha richiamato centinaia di spettatori, robecchesi e non, accorsi per lo storico appuntamento, che si svolge tra lo storico ponte, via Ripa e Palazzo Archinto.

Successo di pubblico per la 25esima edizione della Cuccagna di Robecco

Al centro dell’evento organizzato come di consueto dal «Re della Cuccagna», Ivan Valenti, e svoltosi ieri, domenica 1 settembre, sono stati i ragazzi della leva 2004-2005.

A trionfare dopo la tradizionale battaglia all’ultima scivolata è stato Davide Bertocco, che è riuscito a raggiungere la fine del palo dove ad attenderlo c’era la tanto ambita bandiera italiana. Per assistere ad ogni tentativo è accorsa una marea di gente, sparpagliata lungo la Ripa o strategicamente appostata sugli argini del Naviglio, in modo da non perdersi neanche una scivolata.