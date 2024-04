Successo di presenze al Mercatino in fiera di Bià

Nel weekend appena terminato, 27 e 28 aprile , si è tenuto il Mercatino in Fiera una tradizione giunta alla sua dodicesima edizione, che ha visto tra i padiglioni della fiera di Abbiategrasso tanti visitatori e numerosi espositori. Oltre cento espositori, con offerte veramente appetibili per tutti i gusti.

“Nonostante il weekend forse più sfortunato delle 12 edizioni sin qui svolte con freddo inconsueto , pioggia e date difficili a cavallo di 2 importanti festività il Mercatino in Fiera ad si dimostra ormai molto solido e radicato nel panorama degli eventi Abbiatensi. Sempre ottima la risposta di espositori e visitatori che ha visto il solito pienone negli spazi interni della Fiera – precisa Andrea Zattoni organizzatore dell’evento e consigliere comunale di maggioranza - Ringraziamo l'Associazione Amici del Palio per la fondamentale collaborazione , l' Amministrazione Comunale e vi aspettiamo per prossima edizione di Novembre 2024”.