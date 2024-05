Successo a Mesero per lo scambio culturale con gli studenti francesi

Giornata all’insegna dei valori europei per ragazzi delle scuole medie di Mesero, che lo scorso martedì 30 aprile hanno ospitato i loro coetanei francesi provenienti dal comune gemellato di Lurcy-Levis. Una visita prevista da tempo e programmata in occasione del viaggio dell’Amministrazione e del sindaco Davide Garavaglia in terra transalpina lo scorso marzo.

Scambio culturale tra Mesero e Lurcy-Levis

Partito alle 9.30, lo scambio culturale è stato inaugurato dall’arrivo a Mesero del comitato di gemellaggio francese, rappresentato dal presidente di quest’ultimo e dall'ex sindaco di Lurcy-Levis Claude Vanneau, già firmatario dell'accordo di gemellaggio nel 2018 assieme al suo allora omologo Filippo Fusé.

Verso metà mattinata ecco giungere in pullman i giovanissimi lurcyquois, accolti in via Piave dai ragazzi meseresi con i quali hanno intonato i rispettivi inni nazionali oltre all’inno dell'Unione Europea. La mattinata è poi proseguita con un gioco a squadre miste proposto dai docenti francesi e da alcune attività sportive all’aria aperta.

Dopo il pranzo nella mensa delle scuola primaria il pomeriggio è stato interamente dedicato alla scoperta delle bellezze meseresi, con gli studenti francesi che hanno potuto ammirare piazza Europa con i suoi murales, il Santuario di Santa Gianna Beretta Molla, la chiesa di San Bernardo e il palazzo comunale. Un piccolo compendio di scorci del Magentino per i discendenti di coloro che combatterono al nostro fianco nella storica Battaglia del 1859.

Al termine della giornata i docenti hanno infine portato i ragazzi al centro sportivo di via Verdi, dove hanno potuto sfogarsi in una sana partita a calcio prima di salutarsi di fronte al pullman che avrebbe riportato i francesi a Bergamo, dove hanno soggiornato in questi giorni.

Nuove iniziative nel prossimo futuro

Partiti i ragazzi, i membri dei rispettivi comitati di gemellaggio hanno trascorso la serata alla pianificazione dei futuri incontri, che saranno senz’altro utili a cementare il rapporto tra le due piccole comunità. In questo senso è già prevista per la prossima settimana una breve sosta di giovani pompieri francesi in quel di Mesero. Il successo dell’iniziativa ha ovviamente visto la soddisfazione del comitato meserese, con la rappresentante e consigliera di minoranza Barbara Temporiti, che ha commentato:

«Questo gemellaggio io l'ho visto nascere e da subito ci ho creduto molto, anche perché gli abitanti di Lurcy-Levis ci hanno accolto da subito in maniera splendida, mostrandosi estremamente gentili e premurosi nei nostri confronti. C'è stata da subito una sintonia particolare, non è semplice organizzare eventi di questo tipo, ma piano piano stiamo le portando a buon fine».

A conclusione di tutto resta un auspicio per il futuro: