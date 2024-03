Su i morti, giù le nascite. Ma aumentano i residenti. E' la fotografia scattata dall'Ufficio anagrafe di Inveruno in relazione all'anno scorso.

I numeri Istat registrati a Inveruno

Aumenta di poco la popolazione residente, il numero dei morti supera, come ormai da diversi anni, quello delle nascite e sono aumentati i matrimoni. Questi i dati più significativi che si osservano analizzando i numeri Istat dell’andamento demografico nel Comune di Inveruno.

Oltre 8mila gli abitanti inverunesi: in aumento di 11 unità rispetto allo scorso anno

Al 31 dicembre 2023 la popolazione residente è di 8.458 unità (maschi 4.144, donne 4.314), rispetto all’anno precedente aumenta di 11 unità, infatti al 31 dicembre 2022 i residenti erano 8.447 (maschi 4.114, donne 4.333). L’aumento è dettato dal saldo positivo fra immigrati, cioè coloro che hanno scelto di vivere a Inveruno, ed emigrati, cioè coloro che se ne sono andati. Durante lo scorso anno 365 sono stati gli immigrati (186 maschi, 179 femmine), 292 gli emigrati (127 maschi, 165 donne). Calcolando gli incrementi e i decrementi fra i due sessi si ha un totale di 11 abitanti in più. Sono nati 43 bambini e i morti sono stati 105, con un saldo negativo di 62 unità. I nati nel 2022 erano stati 55, mentre i morti 109.

Il dato sui matrimoni

I matrimoni civili sono stati 43, mentre quelli religiosi 16; un deciso aumento soprattutto per le unioni religiose che nel 2022 aveva registrato un solo matrimonio. Se si analizza la popolazione residente per fasce di età si nota che la più numerosa, 717 persone, è quella compresa fra i 55 e i 59 anni; i giovani dai 20 ai 29 anni sono 723. Per quanto riguarda la popolazione straniera il gruppo più numeroso è rappresentato dai Rumeni con 93 residenti, seguito dagli Ucraini (82), gli Albanesi (71), i Cinesi (47).