Studio degli asteroidi, i pannelli solari sono made in Nerviano

Studio degli asteroidi, nuova avventura nello spazio per Nerviano.

Studio degli asteroide, Nerviano c'è

C'è nuovamente lo zampino di Nerviano nella nuova sfida spaziale Hera dell'Esa, che prenderà quota nell'ottobre del 2024 per la difesa planetaria e lo studio degli asteroidi: in questi giorni la sonda ha raggiunto un nuovo importante risultato con la positiva conclusione di tutti i test ai pannelli solari realizzati da Leonardo, società del settore con sede anche a Nerviano.

Lo stabilimento nervianese è infatti la "casa" dei pannelli solari che hanno alimentato o alimentano ancora oltre 60 missioni spaziali internazionali. "Ad esempio, le 'ali' del veicolo spaziale Orion del programma Artemis che riporterà gli astronauti sulla Luna è alimentato da pannelli solari Leonardo - spiegano dalla società - Nascono sempre a Nerviano anche i pannelli solari più grandi mai lanciati per una missione interplanetaria, quelli che stanno guidando la sonda Juice dell’Esa verso Giove e le sue lune. Infatti, tutti i satelliti e le sonde nello spazio necessitano di ali speciali per volare: potenti pannelli solari che forniscono energia all'intera missione". La missione Hera percorrerà oltre 450 milioni di km e, una volta raggiunto l'asteroide binario Didymos potrà operare grazie anche al contributo di Leonardo. Leonardo ha realizzato i pannelli della missione (PVA) a Nerviano (Milano), mentre Beyond Gravity è responsabile del solar array, ovvero la struttura e i meccanismi che muovono i pannelli. Due ali con tre pannelli ciascuna per un totale di circa 14 m2 e oltre 1.600 celle, ciascuna grande quasi il doppio di una carta di credito, alimenteranno la sonda.

Il pericolo degli asteroidi

Gli asteroidi sono un pericolo? Secondo l’Esa, ad oggi sono stati scoperti circa 33.800 asteroidi che orbitano "vicino" alla Terra (Near-Earth asteroids, NEAs) con una traiettoria entro 45 milioni di km dall’orbita del nostro pianeta. Tuttavia, gli asteroidi per cui c’è una probabilità di impatto sono circa 1.500 (NEAs in risk list). Anche se gli studi e le statistiche fino ad oggi non destano preoccupazione, è comunque possibile che, prima o poi, un asteroide possa

incrociare la rotta del pianeta Terra e rappresentare una vera minaccia per le popolazioni.

I laboratori nervianesi

Lo stabilimento di Leonardo Nerviano occupa circa 1000 persone. Qui si realizzano apparati radar, equipaggiamenti avionici e spaziali. Oltre 170 persone sono dedicate al settore dello Spazio. Lo stabilimento è un centro di eccellenza per le sue attività nel settore spaziale, con la realizzazione di diversi equipaggiamenti come complessi sistemi robotici, moduli di alimentazione, pannelli solari e orologi atomici per numerose missioni spaziali europee e internazionali. In particolare, si ricorda il braccio robotico per il programma Mars sample return della Nasa in collaborazione con l’Esache riporterà sulla Terra campioni di suolo marziano; il più accurato orologio atomico mai realizzato per applicazioni spaziali (il Phm - Passive hydrogen maser) a bordo di tutti i satelliti della costellazione Galileo, e i pannelli solari per i più importanti programmi spaziali europei come quelli per la missione Juice verso Giove.