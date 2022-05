Studenti di corsa per combattere la fame in Madagascar

La bella iniziativa benefica

Amici e parenti degli studenti hanno promesso donazioni sulla base dell’impegno che gli studenti hanno mostrato.

Nella settimana dal 9 al 13 maggio 2022 le classi del Biennio del Liceo di Arconate hanno partecipato al progetto ‘Corsa contro la fame’ per raccogliere fondi per il Madagascar.

Una cosa per aiutare chi ha fame

Il Liceo Linguistico di Arconate si batte contro la fame in Madagascar, Paese famoso per le sue bellezze naturali ma purtroppo anche tra i più poveri del mondo. Le classi del Biennio del Liceo hanno partecipato, per la prima volta, al progetto didattico ‘Corsa contro la Fame’ (in linea con le direttive ministeriali per l’Educazione Civica) quest’anno focalizzato sul Madagascar. Il progetto (oltre all'intervento di un esperto dell’Associazione internazionale ‘Azione contro la fame’ in ogni classe) ha offerto un Kit Didattico ricco di attività e laboratori attraverso il quale i ragazzi hanno potuto confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi soffre e combatte la malnutrizione pediatrica e allo stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà.

Donazioni in occasione della corsa

Si è trattato di una bella opportunità per responsabilizzare tutti gli alunni e avvicinarli alla solidarietà poiché ad ogni studente è stato consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui hanno sensibilizzato le persone intorno a loro, cercando le proprie mini-sponsorizzazioni per l’evento finale. Amici e parenti degli studenti hanno promesso donazioni sulla base dell’impegno che gli studenti hanno mostrato il giorno della corsa finale. Per ogni giro di corsa effettuato (durante le ore di ed. fisica presso il parco pubblico di Arconate nella settimana dal 9 al 13 maggio) gli alunni hanno incassato il denaro scommesso dagli sponsor e offerto all’Associazione.

Tutto questo ha spinto i ragazzi a mettersi in azione ‘di corsa’ sviluppando le loro capacità di comunicazione e coinvolgimento poiché sono stati realizzati anche prodotti multimediali di pubblicità progresso.