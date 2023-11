Studenti al buio e al freddo: disagi a Parabiago

Studenti al buio e al freddo. E' successo nella mattinata di oggi, lunedì 13 novembre, alle scuole superiori Cavalleri e Maggiolini di Parabiago. Mattinata che è stata contrassegnata da forti disagi che sono stati risolti a metà della seconda ora.

Quella odierna è stata per gli studenti una mattinata caratterizzata da disagi dovuti all'interruzione della corrente elettrica. Il blackout si è verificato all'interno degli istituti Cavalleri e Maggiolini, le scuole superiori presenti sul territorio parabiaghese. Le aule senza corrente e al freddo. Così si è aperta la settimana degli allievi che frequentano i plessi parabiaghesi.

Così si è invece espresso un genitore proprio in merito ai disservizi:

"Stamane i nostri ragazzi hanno vissuto notevoli disagi a causa della mancanza di corrente. Qualcuno di loro è andato a casa, qualcun altro è rimasto - racconta un genitore - Non sono arrivate comunicazioni da parte dell'istituzione scolastica e perciò si è scatenato il caos delle presenze. I ragazzi che sono stati fatti entrare non sapevano se potevano uscire dalla scuola o meno. Come genitori non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. E' una cosa grave".