Trenta studenti, provenienti da tutto il mondo, in visita nel Parco del Ticino per studiare- in collaborazione con il Politecnico di Milano- i fabbricati rurali del nostro territorio, ma soprattutto per consolidare i legami col mondo accademico. Si sta infatti per concludere un'intensa settimana di workshop co-organizzata da Parco e Politecnico che ha consentito a studenti giunti in Italia da diversi paesi del mondo assieme ai loro docenti di osservare, studiare e condividere strategie e linee di intervento assunte in questi anni.

Studenti a lezione... nel cuore del Parco del Ticino

Un felice connubio tra competenze scientifiche e tecniche proprie della cultura degli studi in Architettura e quelle proprie della progettazione del paesaggio e delle scienze agrarie.

Giorni di confronti e visite che hanno consentito di raccogliere le esigenze di trasformazione delle nostre aziende agricole nel rispetto delle strutture storiche con uno sguardo in avanti, puntando all’innovazione e allo sviluppo sostenibile.

Al centro della riflessione condivisa il tema dei fabbricati agricoli- sia nuovi sia da recuperare- integrati nel paesaggio, energeticamente efficienti ed economicamente sostenibili, che risulta molto stimolante sia per gli studenti internazionali (sono arrivati in prevalenza cinesi, turchi, nord e sudamericani, ma anche indiani e iraniani) che per quelli italiani. Il team che li ha affiancati è composto in prevalenza da docenti del Dipartimento Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito: Laura Daglio, tecnologia dell'architettura; Valeria Pracchi, restauro ed efficientamento energetico dei fabbricati storici; Lionella Scazzosi, tutela e valorizzazione del paesaggio; Camilla Lenzi, economia del patrimonio storico; Domenico Chizzoniti, progettazione dell'architettura. Assieme a loro Giorgio Provolo ed Elisabetta Riva, docenti di costruzioni rurali alla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano.

A caccia del miglior progetto

Una specifica Commissione di valutazione, di cui faranno parte non solo i docenti ma anche esperti e soggetti esterni tra cui il Direttore del Parco, selezionerà il miglior progetto realizzato. Alla cerimonia di premiazione, prevista nella prima settimana di ottobre, parteciperà anche la Presidente Cristina Chiappa.

L'intenzione è anche quella di realizzare insieme una pubblicazione che raccolga i contributi dei professori e i lavori degli studenti, che costituisca un'opportunità di avanzamento nella riflessione di un'architettura di qualità per il paesaggio del parco del Ticino.

Il commento