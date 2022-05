Striscione gigante del Milan sulla sua casa

Bernate Ticino

L'idea del tifosissimo rossonero Antonio Conte per festeggiare lo scudetto della sua squadra

Striscione gigante sulla sua casa: protagonista un tifoso milanista di Bernate Ticino.

Striscione gigante per lo scudetto

Uno striscione grande 100 metri quadrati, visibile a oltre 500 metri di distanza. E' quello apparso sull'abitazione di Antonio Conte (nome che già rimanda al mondo del calcio), residente in via Milano a Casate, frazione di Bernate Ticino. Tifosissimo del Milan, Conte ha deciso di festeggiare in questa maniera eclantante la vittoria dello scudetto da parte del team rossonero. Così ha preso quel telo, che arriva proprio dalla curva del Milan, e l'ha esposto fuori di casa sua.

Code di visitatori per ammirarlo

Conte ha esposto il maxi striscione fuori dalla sua abitazione, col pieno sostegno di Teresio Garavaglia, che si occupa del cantiere in cui si trova la casa. E quel grande lenzuolo coi colori rossoneri sta attirando curiosi un po' da ovunque: in tanti, in questi giorni, si fermano in via Milano per osservarlo e scattare foto.

Le foto: