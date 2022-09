StraVilla "miglior evento serale della provincia di Milano"

StraVilla di nuovo al top.

StraVilla premiata come "miglior evento serale della provincia di Milano"

Un altro riconoscimento per il Gso Running. Per il terzo anno consecutivo, al netto della pausa per la pandemia, la società podistica villacortesina è stata insignita del premio per il miglior evento serale della provincia di Milano. La premiazione è avvenuta a Lazzate in occasione della Festa del Podismo.

I partecipanti sono stati 1.016, al livello di una corsa mattutina domenicale

"Siamo davvero contenti che la StraVilla sia stata giudicata come miglior manifestazione serale della provincia di Milano, raccogliendo votazioni dai commissari tecnici, dirigenti e pubblico partecipante - a spiegato il presidente Andrea Perini - Millesedici partecipanti, un numero di tutto rispetto, paragonabile a un evento mattutino domenicale: speravamo in questo riconoscimento che già avevamo ottenuto negli anni passati, abbiamo cercato di fare sempre meglio. In questi due anni, purtroppo, di stop forzato a causa di questa maledetta pandemia, le attività dei gruppi podistici hanno avuto bruschi cambiamenti; alcuni storici addirittura non ci sono più. Questo è un momento storico molto difficile e non bisogna issare bandiera bianca ma, al contrario, è necessario reagire e tornare più forti di prima. Un ringraziamento anche a tutti i nostri collaboratori e iscritti".

A ritirare il premio è stato il presidente del Gso Running Adriano Galli

A ritirare il premio della Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti) è stato il vicepresidente dell'associazione Adriano Galli.