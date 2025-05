Stralegnanese, come cambia la viabilità

Si svolgerà a Legnano, domenica 11 maggio, la corsa podistica Stralegnanese.

Stralegnanese, modifiche alla viabilità

E' in programma per domani la corsa podistica Stralegnanese. La viabilità verrà modificata per consentire il passaggio degli atleti in sicurezza, a partire dalle 7,30 con la chiusura di Largo Tosi, piazza Europa e via Lanino (fino alle 13,00) e a seguire dalle 9, verranno interessate, fino alle h. 12 circa, le seguenti vie:

via Gilardelli, via Milano, via Santa Caterina, viale Gorizia, via del Castello, corso Magenta, via Buozzi, via Sant'Ambrogio, via Palestro, via Lega, corso Italia, piazza Monumento, via Verdi, via Crispi.

Dove parcheggiare

Il parcheggio di via Matteotti/Gilardelli sarà raggiungibile percorrendo corso Sempione, via Lampugnani e via Matteotti (aperta nel tratto tra via lampugnani all'ingresso del parcheggio)

Il parcheggio Esselunga sarà raggiungibile da via Barlocco

Il parcheggio di piazza Mercato non sarà fruibile dalle h. 8,30 alle h. 11,30

Sono sospese le fermate del trasporto pubblico posizionate lungo il percorso così come il capolinea di largo Tosi.