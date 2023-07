Strage di via D'Amelio: un incontro e un film per ricordarla

Mercoledì 19 luglio in ricordo della strage di via D'melio dove perse la vita Paolo Borsellino Libera Legnano ha organizzato una serata d'incontro con la proiezione di un film.

Strage di via D'Amelio: l'incontro e il film

In occasione dell’anniversario della strage di Via d’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina), il Presidio Libera di Legnano ha organizzato mercoledì 19 luglio alle ore 21 una serata commemorativa, patrocinata dal Comune di Legnano, che vedrà la proiezione del film "La mafia non è più quella di una volta", film documentario del 2019 diretto da Franco Maresco presentato alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Maresco, per la realizzazione del film, trova forte ispirazione in un suo precedente lavoro dedicato a Letizia Battaglia, la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”.

La storia raccontata da Maresco

A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura diametralmente opposta ovvero Ciccio Mira, organizzatore di feste di piazza che, nel 2013, era stato protagonista di "Belluscone- Una storia siciliana". Mira, però, sembra davvero cambiato rispetto al convinto difensore di mafiosi che era una volta e mette tutto sé stesso nell'organizzazione di un concerto neomelodico in onore di Falcone e Borsellino nel quartiere ZEN di Palermo. Tuttavia, i suoi discorsi fanno sempre emergere una certa nostalgia per la "mafia di una volta".

Appuntamento mercoledì 19 luglio alle h 21:00 a Legnano, Corso Magenta n. 9, presso il cortile esterno del Cinema Ratti, per ricordare tutti insieme la Strage di Via D'Amelio attraverso questo viaggio dentro la mafia e l'antimafia nella Palermo di oggi.