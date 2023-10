Strade sicure, quasi 300 controlli: zero sanzioni per alcoltest

Serata di controlli sulle strade dell’abbiatense. Sabato sera un ingente numero di agenti e mezzi della Polizia Locale di Abbiategrasso e Albairate ha effettuato un posto di controllo nei pressi della Mivar sulla SS494.

Gli agenti del Comando di Bià guidati dalla comandante Maria Malini hanno eseguito una serie di verifiche sulle auto che circolavano. L’esisto finale dell’operazione parla di 283 conducenti sottoposti a controllo etilometrico, tutti negativi, quindi nessuna sanzione.

Un risultato soddisfacente, che può essere interpretato con positività. La presenza costante di agenti e mezzi della Polizia Locale comincia a sortire i suoi effetti, il controllo del territorio è capillare.

«Sono lieta di constatare in base agli esiti dei controlli di sabato sera che le verifiche di Polizia Locale con l'etilometro stanno producendo risultati positivi – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi - L'etilometro, o alcoltest, è uno strumento essenziale utilizzato dalle forze dell'ordine per misurare il livello di alcol nel sangue di un individuo. Sono fondamentali per la sicurezza stradale e per prevenire incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. L'efficacia nella prevenzione della guida in stato di ebbrezza è un segnale positivo per la sicurezza stradale. Questi controlli contribuiscono a creare una maggiore consapevolezza dei pericoli dell'alcol alla guida e incoraggiano le persone a prendere decisioni responsabili per proteggere se stesse e gli altri sulla strada , continueremo ad eseguirli per la sicurezza di tutti».