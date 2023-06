Strade, piazze, marciapiedi e rotonde estate di lavori per un paese più bello

Strade, piazze, marciapiedi e rotonde e anche la realizzazione di una fontana davanti al palazzo comunale di piazza Avis-Aido. Sarà un’estate di lavori quella che nelle prossime settimane vedrà ruspe e operai fare il loro ingresso a Pogliano Milanese, in modo particolare nel centro storico dove sono previste la maggior parte delle opere decise dalla giunta guidata dal sindaco Carmine Lavanga

Asfalti nuovi nel centro storico e in alcune zone del paese saranno rifatti anche i marciapiedi

«Le strade interessate dalle asflatature saranno veramente tante - afferma il primo cittadino poglianese - Partendo dal ponte dei Marinai, rifaremo l’asfalto di via Piave e quello di via Monsignor Paleari fino all’incrocio con via Garibaldi. Partendo, invece, dal ponte della Posta, effettueremo la riasfaltatura di via Ronchetti di via Cesare Battisti e di via Fabio Filzi». Asfaltature che non riguarderanno solamente le vie centrali del paese ma anche quelle periferiche e la zona industriale dove saranno riasfaltate via Brodolin, e via Berlinguer fino a via Mattei. «Il secondo lotto delle opere - spiega il primo cittadino poglianese - riguarderà il rifacimento di via Mazzini, compresi i marciapiedi, via Silvio Pellico e il marciapiede sul lato destro, andando verso via San Francesco, di via Madonna».

Oltre alle asfaltature, partiti i lavori per realizzare la rotonda sul Sempione

Oltre alle asfaltature questa settimana è partito anche il cantiere per la realizzazione della rotonda del Sempione all’altezza di piazza XXV Aprile nel quartiere di Bettolino. «In questi giorni - conclude il sindaco Carmine Lavanga - sono anche ripresi i lavori in piazza del Mercato che erano stati sospesi per l’adeguamento del contratto, e quelli per ultimare il ponte di via Cesare Battisti che permetterà alle biciclette e ai pedoni di raggiungere la Provinciale 229 e via Capuana a Rho.»