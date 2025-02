Strade "manomesse" per la fibra ottica: "Il ripristino a primavera"

Busto Garolfo va verso lo sviluppo della rete in fibra ottica: da qualche settimana, infatti, diverse strade, ciclabili e marciapiedi stanno subendo manomissioni finalizzate alla posa e all’installazione di infrastrutture Ftth tramite tecniche di scavo tradizionale.

Strade rappezzate dopo i lavori per la fibra ottica

Il sindaco Giovanni Rigiroli ha chiarito:

«Si tratta di opere che rientrano nell’ambito della politica nazionale, non commissionate dal Comune. Le società che operano nel settore, a fronte delle normative vigenti e degli affidamenti con investimenti coperti anche da risorse messe a disposizione dal Pnrr, sono legittimate e autorizzate a effettuare gli interventi".

Per ora i ripristini sono effettuati in modo provvisorio

Non sono mancate le lamentele per le strade "rappezzate" e il primo cittadino è intervenuto anche su questo tema:

"Per quanto di competenza del Comune e nei limiti delle possibilità di contrattazione con i soggetti affidatari dei lavori, abbiamo concordato le condizioni di ripristino delle manomissioni, che avverranno nei tempi e nei modi stabiliti dagli accordi. Purtroppo in questa fase tali operazioni non possono che essere eseguite in modo provvisorio, al fine di consentire in primavera, con condizioni climatiche più favorevoli e dopo un congruo periodo di assestamento, il ripristino definitivo tramite riasfaltatura delle parti manomesse, come previsto dalle prescrizioni date in fase di rilascio delle autorizzazioni di manomissione".

Nella foto di copertina: tra i tratti di strada su cui si è intervenuti per la fibra ottica ci sono anche parte del marciapiede e della carreggiata di piazza della Concordia