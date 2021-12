Strada groviera: "Gomme squarciate e sicurezza a rischio"

Buche nell'asfalto

NuovaMente Villa solleva il problema e chiede all'Amministrazione di intervenire.

Strada groviera a Villa Cortese.

Strada groviera in via De Gasperi

E' via De Gasperi, all'angolo con via Fratelli Cervi, dove alcuni "crateri" complicano la vita di pedoni, ciclisti e automobilisti. A sollevare il problema è la lista di NuovaMente Villa. I consiglieri di minoranza segnalano il caso di un’automobilista che, finendo in una delle buche, ha forato una gomma e chiedono all'Amministrazione di intervenire.

NuovaMente Villa incalza l'Amministrazione

"Si tratta di importanti arterie cittadine che rappresentano uno snodo fondamentale di collegamento con Legnano e i comuni limitrofi - commenta il gruppo capeggiato da Katia Iura - Si riscontra un significativo ammaloramento del manto stradale, con buche profonde. La situazione è aggravata dal costante passaggio di mezzi pesanti e dalle piogge, mette in pericolo l’incolumità di pedoni, ciclisti e automobilisti ed espone il Comune a eventuali contenziosi dovuti ai possibili danni procurati a persone e mezzi in passaggio. Chiediamo che sindaco e Giunta si impegnino a provvedere quanto prima affinché venga messo in sicurezza il manto stradale e a effettuare una mappatura di tutte le situazioni analoghe presenti sul territorio e di porvi conseguente rimedio in tempi rapidi".