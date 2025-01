Storie italiane in musica grazie alla banda

Le note delle più belle canzoni del festival di Sanremo per l’Epifania dei rhodensi. E’ stato un successo di pubblico, è stato addirittura necessario aprire anche la balconata, il concerto del corpo bandistico di Passirana svoltosi nel pomeriggio dell’Epifania al teatro Roberto de Silva di Rho.

Un repertorio insolito per un corpo bandistico

Il terzo concerto di fila per la banda di Santa Cecilia che ha festeggiato in grande stile i 115 anni di fondazione. «Molto raramente le orchestre di fiato vanno ad applicarsi in repetori simili, fanno musica sinfonica, lirica da film. Io quest’anno ho voluto un repertorio insolito, con l’aiuto di due cantanti Lucy Caputo e Alessio Pellegrini, oltre a un quartetto vocalist composto da Samantha Trovato, Marianna Scarpiello, Stefania Rumagnoli ed Emanuele Renoldi che uniti all’orchestra hanno fatto una grande esibizione - afferma il maestro Luigi Bascapè che ha diretto in maniera esemplare la serata - Il teatro era pieno e il concerto è andato davvero molto bene mi ritengo davvero soddisfatto di questa performance che siamo riusciti a fare.»

Suonati e cantati brani che hanno fatto la storia della musica

Brani come «Io che non vivo senza te» oppure «La voce del silenzio» e anche «Perdere l’amore», «Un’avventura» e molte altre canzoni che sono entrate nel cuore e hanno regalato emozioni agli italiani sono state suonate dal corpo bandistico di Passirana strappando applausi e richieste di bis al pubblico in sala. Una bella storia italiana come hanno raccontato a fine serata il presentato della serata Sergio Ranieri e il presidente del corpo bandistico di Passirana Mario Seveso. «La fine del 2024 abbiamo festeggiato i 115 anni - spiega il presidente Seveso - Non è poco per una banda di paese e non è poco avere successi come quello di oggi al teatro.

Il presidente Mario Seveso: "Un successo nel 115esimo anniversario di fondazione della banda"

Quest’anno è il terzo anno che abbiamo l’onore di suonare al de Silva - prosegue il presidente Seveso - Non posso non ringraziare l’amministrazione comunale che ci permette di fare queste esibizioni, il maestro Bascapè che ha elevato la qualità del nostro corpo bandistico e tutti i maestri che ogni giorno seguono i nostri ragazzi nella scuola di musica del nostro corpo bandistico» In prima fila ad assistere al concerto l’assessore alla cultura Valentina Giro e il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi che al termine del concerto ha rivolto a tutti i suoi auguri per l'anno nuovo «con il desiderio che i nostri sogni, soprattutto di pace, possano realizzarsi».