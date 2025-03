Il Ministero delle Pari Opportunità inserisce la storia dell’abbiatense Nina Sartirana in una pubblicazione dedicata alle donne. L’Italia delle Donne: questo il titolo del bando indetto dal Ministero delle Pari Opportunità, al quale il Comune di Abbiategrasso ha partecipato con la figura della sarta e ricamatrice Nina Sartirana, donna attiva nel periodo risorgimentale, in particolare nella Prima guerra di Indipendenza contro gli austriaci.

Ha cucito la bandiera italiana

La proposta è nata proprio da due donne, dipendenti del comune di Abbiategrasso, Sara Taraschi, dell’ufficio Pari Opportunità, e Fracesca Facchetti, Ufficio Cultura, che hanno approfondito e raccontato la vicenda di Nina Sartirana all’intera Commissione Pari Opportunità. La sua candidatura, presentata durante una riunione del mese di settembre 2024, ha riscosso l’entusiasmo dell’intero gruppo che ha condiviso il progetto. Nina Sartirana, infatti, ebbe un ruolo importante per aver cucito nel 1848 la bandiera italiana (esattamente quella che oggi è esposta nella Sala consiliare del Castello) difendendola, anche a costo di rischiare la vita, persino dopo i motti rivoluzionari. La Commissione Pari Opportunità aveva quindi ritenuto opportuno candidarla nella categoria “Donne delle Istituzioni” partecipando all’Avviso pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Storie invisibili di donne incredibili”

Quasi in concomitanza con la Giornata Internazionale dedicata alle donne: il Ministero delle Politiche per le Pari Opportunità ha ufficialmente comunicato al Comune di Abbiategrasso di aver voluto premiare la vicenda della nostra concittadina Nina Sartirana, le cui gesta verranno inserite in una pubblicazione: “Storie invisibili di donne incredibili” a cura del Ministero stesso.

“Questa notizia è un motivo di orgoglio per la nostra città – commenta l’assessore alla Cultura Beatrice Poggi che con il personale degli Uffici ha seguito i passaggi richiesti dal bando – e per questo ringrazio tutto il personale che ha permesso a noi e alle future generazioni di conoscere e riscoprire la vicenda affascinante di Nina Sartirana, donna operosa e tenace, che ha difeso con caparbia nobili ideali, consegnandola per sempre alla storia attraverso una pubblicazione di caratura nazionale”.

Soddisfazione da parte dell'attuale Consigliera delegata Agnese Tacchini che commenta: