Appuntamento martedì 3 dicembre alla biblioteca di Villa Venino a Novate Milanese con le storie e racconti in dialetto milanese con "Ciciarem un cicinin".

Storie e racconti in dialetto milanese con "Ciciarem un cicinin"

Sarà un’occasione per raccontarci storie e aneddoti in dialetto milanese, nn momento di condivisione per mantenere viva la tradizione. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La giornata è organizzata dall'Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino A.P.S. E.T.S.

www.amicibibliotecanovate.it - amicibibliotecanovate@gmail.com