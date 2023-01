Stop all'abbandono dei rifiuti domestici nei cestini in strada

A Gaggiano, nei prossimi giorni verranno sostituiti alcuni cestini ed ottimizzata la loro distribuzione sul territorio per contrastare anche l'abbandono di rifiuti domestici al loro interno.

Stop all'abbandono di rifiuti domestici nei cestini

Purtroppo alcuni cittadini non hanno ancora compreso il corretto utilizzo dei cestini pubblici, collocati lungo le strade e nei giardini comunali. Sempre più spesso vengono utilizzati come deposito dei rifiuti domestici…ma non è quello il corretto utilizzo.

"I rifiuti domestici devono essere correttamente differenziati nei contenitori di casa ed esposti negli orari e giorni prestabiliti per la raccolta porta a porta - fanno sapere dal Comune di Gaggiano - Laddove il rifiuto non sia compreso tra le raccolte porta a porta è possibile conferirlo direttamente e gratuitamente alla Piattaforma Ecologica di Vigano o presso l’Ecomobile nell’area mercato il 1° sabato di ogni mese. Abbandonare i rifiuti domestici nei cestini pubblici, o nelle immediate vicinanze, è un reato sanzionabile".

I danni provocati dall'abbandono dei rifiuti

Ecco un elenco dei danni provocati dall'abbandono indiscriminati dei rifiuti domestici:

• impedisce il riciclo dei rifiuti, aumentando la quantità di raccolta indifferenziata del comune, con un conseguente aumento dei costi della Tassa sui rifiuti (Tari);

• impedisce il corretto recupero dei materiali, quindi contribuisce ad aumentare i danni ambientali;

• animali come corvi e roditori possono rompere i sacchi per rovistare al loro interno, facendo così uscire sporcizia e creando un grave danno all’igiene e al decoro urbano;

• il gesto scorretto di una persona può provocare l’effetto domino sugli altri, i quali si sentirebbero autorizzati a loro volta a replicare un gesto incivile;

• le dimensioni eccessive dei sacchi domestici, rispetto alle dimensioni e alla capienza del cestino, lo intasano, impedendone il corretto utilizzo.

Per quali rifiuti utilizzare i cestini

I cestini pubblici vanno usati solo per i “rifiuti da passeggio”: per esempio carte di caramelle e di brioches, scontrini, biglietti dell’autobus, coppette di gelato, gomme da masticare, bottigliette, pacchetti di sigarette, fazzoletti. I rifiuti domestici devono essere debitamente gestiti mediante la raccolta differenziata. Verranno intensificati i controlli per identificare e sanzionare i trasgressori.