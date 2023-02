Stop alla guerra in Ucraina, flash-mob fuori dal municipio

Stop alla guerra in Ucraina, flash-mob a Canegrate.

Stop alla guerra in Ucraina

Stop alla guerra in Ucraina. A un anno di distanza, il Comune di Canegrate torna a ripeterlo. E lo farà con un flash-mob dal titolo "All we need is peace". L’appuntamento è per oggi, giovedì 23 febbraio 2023, alle 18 davanti, al municipio di via Manzoni. Ci sarà un momento di riflessione e condivisione di pensieri riguardanti la guerra in atto, tra Russia e Ucraina, ma anche tutte le altre presenti in tutto il mondo.

L'impegno del Comune per la pace

"Questa iniziativa è nata perchè il Comune di Canegrate è estremamente sensibile alla tematica della pace e lo ribadisce in ogni occasione possibile - spiega Sara Lurago, assessore alla Cultura - La pace per noi è un valore da sostenere sempre e mai da considerare scontato. L'idea è semplicemente nata dalla nostra Amministrazione comunale: siamo alla vigilia del primo anno dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, una guerra molto vicina a noi, ed è per questo che se ne è parlato così tanto e se ne continua a parlare, ma non bisogna dimenticare che nel mondo ci sono tantissime altre guerre e le guerre a prescindere sono sempre sbagliate. Forse siamo un po' più sensibili a questo tema perché sul nostro territorio opera l'Associazione comitato accoglienza bambini di Chernobyl, che abbiamo coinvolto sin da subito in questo evento: perché la loro testimonianza è molto importante, per anni, fino allo scoppio della pandemia Covid, ha ospitato sul territorio bambini ucraini oggi scappati dalla guerra e ritornati in quelle famiglie. Io stessa in prima persone, prima del Covid, ho ospitato una bambina ucraina".

Come detto, il Comune non è la prima volta che si schiera contro il conflitto: "Anche lo scorso anno, dopo circa un mese dallo scoppio della guerra Russia-Ucraina avevamo organizzato un evento per chiedere a gran voce la pace, e anche in quell'occasione abbiamo avuto una preziosa testimonianza da parte dell’associazione - ricorda Lurago - Ora ci sarà una sorta di flash-mob con alcuni brevi interventi. Sarà un piccolo evento ma dal grande significato. La guerra è sbagliata e inutile, non solo quella tra Russia e Ucraina, ma tutte le guerre. Gridiamo quindi: asta guerre!". Lurago confida in una numerosa partecipazione: "E’ importante portare con sè un lumino per rischiarare questo buio periodo di guerra".