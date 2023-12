Stella di bronzo al merito sportivo a Giuseppe Lattuada

Stella di bronzo al merito sportivo all’ex arbitro legnanese Giuseppe Lattuada.

Stella di bronzo del Coni per l'ex arbitro Giuseppe Lattuada

Preannunciata due anni fa e poi rimasta in sospeso causa pandemia, è arrivata finalmente l’attesa onorificenza del Coni per l’anno 2021: Lattuada, 73 anni, di Cerro Maggiore, associato della sezione di Legnano dell’Associazione italiana arbitri, è stato premiato per la sua lunga militanza (52 anni di tessera), prima come arbitro a livello nazionale e poi come presidente dell’Aia della città del Carroccio, attività svolta per ben 24 anni.

"La dedico all'Aia, a Legnano e alla mia famiglia"

Ha commentato a caldo Lattuada:

"Sono veramente onorato ed emozionato per questo riconoscimento, che dedico a tutta la sezione Aia, alla città di Legnano che ci ospita fin dalla nostra fondazione e alla mia famiglia che mi sempre supportato durante il mio percorso arbitrale".

Nella foto di copertina: Giuseppe Lattuada insieme alla vicepresidente provinciale del Coni Claudia Giordani