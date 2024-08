Stella a Roma per rappresentare l'Italia

Per i «Pattinatori Vanzaghesi» è un grande traguardo. Stella Remartini è stata convocata per partecipare al campionato del mondo di skate freestyle che si disputerà a settembre a Roma.

Stella Remartini

Orgogliosi e felici di questa convocazione sono Cecilia Dellantonio e gli ex campioni del mondo Barbara Bossi e Gabriele Corno che allenano la campionessa e tutte le altre pattinatrici della società di Vanzago. Ha quindici anni Stella Remartini, studentessa del liceo scientifico Cambridge al Majorana di Rho con il sogno di diventare criminologa. Ha iniziato a correre e a gareggiare con i pattini a sette anni, dimostrando grande passione per questo sport. La prima sostenitrice della campionessa è sua madre Paola che le è accanto negli allenamenti che Stella fa nel centro sportivo comunale di via Pregnana. Con l’aiuto delle citate allenatrici e di Gabriele Cormo, la giovanissima pattinatrice ha conquistato in questi ultimi anni brillanti risultati sportivi in numerose competizioni nazionali e internazionali, ottenendo spesso il podio.

Mondiali skate

Nei campionati italiani di quest’anno, finitosi a metà luglio a Catania, ha ottenuto la medaglia d’oro nella specialità dello skate cross, la medaglia d’oro nella specialità del freejump, la medaglia d’argento nel roller cross e la medaglia di bronzo nello speed. La recente convocazione in nazionale è stata un momento di grande emozione per Stella e la sua famiglia. Questo riconoscimento non solo premia il duro lavoro della mantegazzese, dei suoi compagni di squadra e dei suoi allenatori. A Roma a settembre, Stella Remartini rappresenterà con orgoglio l’Italia.