La 42esima edizione del Premio di Poesia Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi, sezione lingua italiana, è stata vinta da Stefano Dal Bianco, poeta, critico letterario e metricista, fresco vincitore anche del Premio Strega Poesia 2024.

Stefano Dal Bianco vince il premio Tirinnanzi con «Paradiso»

La cerimonia di premiazione, andata in scena sabato pomeriggio al Teatro Tirinnanzi di piazza 4 Novembre, si è aperta con Franco Buffoni, presidente della Giuria tecnica, che ha ricordato l’importanza del Premio, giunto alla 42esima edizione nell’anno del Centenario di Legnano città, per onorare la memoria di Giuseppe Tirinnanzi, toscano di nascita e legnanese di adozione, imprenditore di successo dotato di grande talento per la poesia. Il compito della giuria tecnica, ha spiegato Buffoni, è stato complesso, poiché sono stati selezionati tre finalisti su oltre 200 partecipanti. Un lavoro nel quale Buffoni è stato affiancato da Umberto Motta, professore di Letteratura italiana dell’Università di Friburgo, Fabio Pusterla, professore all’Università della Svizzera italiana, e Luigi Crespi, segretario del premio e giornalista.

Tra i presenti in sala, i rappresentanti delle realtà promotrici del Premio: il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, ilpresidente della Fondazione Tirinnanzi Alberto Tirinnanzi, il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Cultura Guido Bragato per il Comune di Legnano.