Stazione: pensiline provvisorie per la brutta stagione

Buone notizie per i pendolari

A Legnano arriva una copertura temporanea sul secondo marciapiede, in attesa che si concluda il restauro della struttura in stile Liberty smontata nel giugno scorso.

Stazione, al via lavori per la posa della copertura

Rete ferroviaria italiana prosegue i lavori di riqualificazione della stazione cittadina. Dopo la riapertura dei bagni dello scorso maggio e la sistemazione del sottopasso interno, partiranno nella seconda metà di novembre i lavori per la posa delle pensiline provvisorie sul secondo marciapiede che termineranno entro la prima settimana di dicembre, in attesa che si concluda l’intervento di restauro del manufatto originale rimosso qualche mese fa.

Una soluzione temporanea per affrontare la brutta stagione

"Ringrazio ancora una volta la sensibilità dimostrata da Rfi per un’esigenza avvertita da tanti pendolari che fanno capo alla nostra stazione ferroviaria - dichiara Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche - Con l’arrivo della brutta stagione una copertura si rende necessaria e i tempi del restauro del manufatto originale non sono così immediati. Per questo saluto con favore la scelta di Rfi di procedere a individuare nel posizionamento di pensiline temporanee la soluzione per affrontare i mesi alle porte".

Sulla storica pensilina Liberty sono in corso lavori di restauro

La pensilina in stile Liberty del binario 2 in direzione Varese, che risale ai primi del '900 e richiedeva da tempo un intervento di manutenzione straordinaria, è stata smontata a fine giugno. Le parti storiche di pregio saranno restaurate, dopodiché il manufatto sarà ricollocato nella sua sede originaria.

Nella foto di copertina: la stazione di Legnano con la pensilina in stile Liberty sul secondo marciapiede