nuova apertura

Il nuovo coffee shop è situato al piano terra, facilmente individuabile all'interno del megastore Mondadori.

Domani, 14 dicembre, aprirà un nuovo coffee shop Starbucks all'interno del megastore Mondadori del mall Il Centro di Arese, al piano terra, con un ulteriore ingresso dal portico esterno del mall.

Starbucks® apre a Il Centro di Arese

Quando nel 2018 Starbucks ha aperto il suo primo negozio in assoluto in Italia, ha voluto rendere omaggio alla cultura italiana, sia nel design degli spazi che attraverso l'offerta food di Starbucks, abbracciando l'unicità della tradizione e della cultura di Milano. Gli stessi criteri sono stati seguiti per l'arrivo di Starbucks allo shopping mall Il Centro

I clienti possono, da ora, gustare la loro bevanda preferita by Starbucks® così come le altre voci dell’ampio menu, compreso il famosissimo Frappuccino, mentre chattano sui social network, passano il tempo in famiglia, parlano con gli amici o durante uno speciale primo appuntamento. Il coffee shop presenta un design contemporaneo, offrendo ai clienti la possibilità di rilassarsi con comodi posti a sedere e wi-fi gratuito.

Per chi vi si reca, Starbucks offre uno sconto a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda. Andare da Starbucks significa, inoltre, vivere un'esperienza fisica instore che sta sempre più incontrando l'innovazione digitale per meglio soddisfare i clienti che si trovano all’interno del coffee shop o ovunque siano durante la giornata.

Starbucks è impegnata ad acquistare caffè di provenienza al 100% etica in collaborazione con Conservation International. La pietra miliare del suo approccio etico all'acquisto del caffè, sono le pratiche C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity).

