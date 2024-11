Il periodo più magico dell’anno sta per arrivare e la Contrada Legnarello di Legnano è pronta a celebrarlo con i tradizionali Mercatini di Natale, un appuntamento ormai immancabile per immergersi nello spirito delle feste.

Stanno per tornare i mercatini di Natale di Legnarello

L'inaugurazione dell'edizione 2024 sarà venerdì 29 novembre dalle 19.30 alle 22.00 con un evento speciale: la partecipazione degli artisti Marcello e Valentina, pronti a realizzare caricature personalizzate per tutti i presenti.

L’atmosfera natalizia continua sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre con le caratteristiche bancarelle delle Dame di Contrada, che offriranno una selezione di oggetti artigianali unici e originali: idee perfette per chi cerca regali autentici e creativi da mettere sotto l’albero. Le bancarelle saranno aperte dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 nella suggestiva cornice del Maniero di Contrada, in via Dante 21, completamente addobbato per l'occasione.

Sarà presente anche Babbo Natale

Ma non può mancare il vero ospite d'onore di queste feste: domenica 1 dicembre alle ore 16.00 Babbo Natale farà il suo arrivo, pronto a raccogliere le letterine e a regalare un momento indimenticabile a grandi e piccini.

La Contrada Legnarello invita tutti i cittadini di Legnano e dintorni a vivere un weekend speciale, all’insegna dell’artigianato, del calore natalizio e della tradizione, per dare il via insieme a una stagione delle feste indimenticabile.