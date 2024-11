Domenica 10 novembre presso il palazzetto Tobagi a Barbaiana, si è tenuto il secondo incontro formativo con il Maestro Alessandro Arangio Febbo organizzato dalla Traditional Karate Goju Ryu ASD di Lainate e con il patrocinio del Comune di Lainate.

Stage di karate a Lainate con il Sensei Arangio da Okinawa

Il Karatè nasce come Naha-Te a Okinawa, successivamente alcuni maestri hanno creato stili diversi, di questi stili lo Shotokan si è diffuso in giappone, mentre lo stile Goju Ryu è rimasto legato all'isola di Okinawa, ideato e diffuso dal Maestro Miyagi Chojun. Oggi il maggior esponente dello stile è il Maestro Morio Higaonna, fondatore della Traditional Okinawa Goju Ryu Karate Federation, che porta avanti questo stile col benestare diretto della famiglia Miyagi. Il Maestro Arangio è l'unico straniero ad avere un dojo in Okinawa, si allena direttamente con Higaonna Sensei, la nostra scuola è orgogliosa di poter portare a Lainate un professionista di così alto livello, dando alla città una visibilità nel mondo marziale.

Le attività della mattina e del pomeriggio

La mattinata ha visto protagonisti gli atleti di diverse scuole legate allo stile Goju Ryu provenienti da tutto il nord Italia, mentre nel pomeriggio ci si è dedicati al Wing Chun, arte cinese a corta distanza e a mano nuda, e al Kali Balintawak, arte marziale filippina basata sull'utilizzo del bastone corto.

La partecipazione delle istituzioni, rappresentate dal sindaco Landonio, sono state un prezioso riconoscimento per questa scuola che in 4 anni è cresciuta all'interno della comunità lainatese.

Grazie a tutti i partecipanti, e a Sensei Elisa per l'organizzazione, la passione e la dedizione che ci mette nel seguire i nostri ragazzi.