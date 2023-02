Stadio, nuovo impianto d'illuminazione nel 2024

Ad Arluno nuovi interventi di efficientamento energetico entro il 2024.

Stadio: il nuovo impianto d'illuminazione

Come programmato dall’Amministrazione comunale di Arluno, presto i campi sportivi siti in via della Repubblica beneficeranno di un rinnovato impianto di illuminazione che consentirà un netto risparmio in termini di risorse economiche.

Un intervento di cosiddetto "relamping" finanziato in parte con i fondi del Pnrr destinati alla transizione ecologica e in parte da investimenti statali già previsti.

Le parole del sindaco

Il primo cittadino Moreno Agolli ha dichiarato:

"Per l’efficientamento energetico noi abbiamo tutti gli anni un contributo di 90mila euro dal Governo. Si tratta di una decisione risalente ad almeno quattro anni fa e dovrebbe durare fino al 2024; poi starà al governo in carica decidere se rifinanziarla o meno. Noi ogni anno andiamo a individuare un obiettivo che ci potrà permettere di rientrare nei parametri di questo finanziamento: in questo caso apportare delle migliorie alle spese energetiche. Le prime strutture che abbiamo riqualificato in questi anni sono state le scuole, dove abbiamo sostituito tutti gli impianti luminosi con luci a Led e riparametrato le caldaie per risolvere il problema delle dispersioni di calore".

"Risparmio energetico di circa il 50%"

Nel 2022 e nel 2023 è stato invece il turno dell’edificio dove ha sede il Comune, per il quale è stato necessario intervenire sostituendo tutti i serramenti; anche li per problemi di dispersione del calore e conseguente eccessivo dispendio di energia.

È dunque su questo stesso principio che il prossimo anno arriverà l’atteso rinnovamento delle quattro torri faro da 35 metri dello stadio comunale e delle due torri faro da 18 metri dell’adiacente campo secondario. Gli attuali corpi illuminanti a ioduri metallici (i sessanta dello stadio e gli otto del campo secondario) verranno sostituiti da altrettanti proiettori a Led, rispettivamente da 1000 e 800 watt di potenza.

Il tutto per un "risparmio energetico di circa il 50% rispetto all’impianto attuale, che consuma cifre significative. Abbiamo dato all’ufficio tecnico un mandato di lavoro per il quale potranno operare fino al 2024 compreso".