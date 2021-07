Sta per scattare lo sciopero del trasporto aereo

Sarà un martedì nero, oggi 6 luglio 2021, per il trasporto aereo. I sindacati hanno infatti indetto uno sciopero di 24 ore.

La protesta è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che hanno organizzato un presidio dei lavoratori anche presso l'aeroporto di Milano Linate, dalle 10 alle 14.

“Per il trasporto aereo che è - sottolineano i sindacati in una nota - uno dei settori più colpiti dalla pandemia ma che non è stato considerato come una delle attività a cui prolungare il blocco dei licenziamenti, serve con urgenza, lo chiediamo da mesi, una sede di confronto interministeriale permanente e l’istituzione di una cabina di regia per garantire la tenuta sociale, assicurando gli ammortizzatori sociali e procedendo rapidamente alla riforma del settore per garantire il riordino del sistema aeroportuale ed il rifinanziamento del Fondo straordinario del trasporto aereo”.

“Se non riceveremo risposte - affermano infine le organizzazioni sindacali - saranno programmate ulteriori azioni per garantire un futuro ai lavoratori del trasporto aereo del nostro paese”.

Le altre rivendicazioni

I sindacati scendono in piazza anche per chiedere: