Sta per arrivare "Wake Up Arese!": il podcast per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini, per fornire uno spazio informativo e di confronto e per tenere aggiornati i cittadini sulle attività della città.

Sta per arrivare "Wake Up Arese!"

Che i social network abbiano occupato una parte significativa del nostro tempo non è una novità.

La cosiddetta rivoluzione digitale ha coinvolto un po’ tutti, compresi gli enti locali che sempre più numerosi sbarcano sulle piattaforme social per garantire più canali informativi ai propri cittadini.

È per questo motivo che il Comune di Arese ha deciso di adottare questo media: per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini, per fornire uno spazio informativo e di confronto e per tenere aggiornati i cittadini sulle attività della città.

Ma cosa sono i podcast? Sono dei contenuti audio via Internet. Diversamente dalla radio, dove la trasmissione è in diretta, i podcast possono essere ascoltati quando e dove si vuole, accedendo sul sito Internet o sulle varie piattaforme di streaming musicale.

«I podcast sono un vero fenomeno che ha catturato tantissimi ascoltatori, che trovano questo formato comodo per ascoltare approfondimenti, letture, programmi audio, fruibili anche mentre si sta facendo altro – continua il primo cittadino – Nel nostro caso, saranno degli appuntamenti settimanali in cui diremo cosa stiamo facendo, quali iniziative stiamo organizzando, quali sono i cantieri in partenza, a quali bandi è possibile partecipare».

Da lunedì 2 ottobre quindi sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming gratuite: Wake Up Arese! Il podcast per essere sempre aggiornati su quel che accade in città.