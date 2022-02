bareggio

A breve il Comando della Polizia locale parteciperà a corsi specifici per il corretto utilizzo, così come stabilito dalla legge regionale.

Spray urticante e bastone estensibile presto a disposizione della Polizia Locale di Bareggio

Spray urticante e bastone estensibile per la Polizia locale

Ieri sera in Commissione sono state approvate le modifiche al Regolamento di Polizia Locale, che verrà portato la prossima settimana in Consiglio comunale per il via libera definitivo: “Andiamo a recepire le nuove indicazioni di Regione Lombardia – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta - In particolare, doteremo gli uomini e le donne del Comando di due strumenti, che non sono classificati come armi, come lo spray urticante e il bastone estensibile, legalmente riconosciuti sia dalla Regione sia dal Ministero dell’Interno, utilizzabili in situazioni critiche. Si tratta di un ulteriore passo avanti per la sicurezza degli agenti stessi e, di conseguenza, del paese”.

