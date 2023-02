Spray urticante a scuola, individuati i responsabili e sospesi per due settimane

La scuola media di Pregnana Milanese evacuata l'8 febbraio scorso per presenza di sostanze urticanti: tre ragazzi individuati.

Spray urticante alla scuola di via Varese

L'intera scuola secondaria di primo grado era stata messa in sicurezza nella mattina dell'8 febbraio perché alcuni alunni avevano spruzzato dello spray urticante sulle scale che poi si sarebbe propagato per i corridoi e l'intero istituto. Professori e ragazzi, a quel punto, avrebbero avuto delle reazioni alla sostanza.

Importante dispiegamento di soccorsi

Per far fronte alla situazione d'emergenza sono intervenuti i Vigili del Fuoco, soprattutto il nucleo Nbcr, e i sanitari per assicurarsi che le condizioni degli alunni non fossero gravi. Sono stati soccorsi 8 persone che presentavano bruciore alle vie aeree.

Individuati i tre responsabili

Fin da subito le Forze dell'Ordine si sono messi sulle tracce dei responsabili. Sono tre gli allievi che si sono presi la responsabilità dell'episodio. I ragazzi avrebbero due 13 anni e un 14. Frequenterebbero la terza media. Per loro 2 settimane di sospensione. Per quanto riguarda le responsabilità penali, sarà il Tribunale dei Minori ad avere l'ultima parola.