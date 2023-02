Sportello legale in municipio: servizio prorogato per altri 2 anni

Lo sportello legale gratuito del Comune di Bareggio resterà aperto anche per i prossimi due anni.

Visto il gradimento del servizio da parte della cittadinanza, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di prorogare anche per il biennio 2023-2024 la convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Ha spiegato l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo:

"Il servizio è a costo zero sia per il Comune sia per i cittadini. Lo sportello offre consulenza sia in materia di diritto penale sia di diritto civile, con un avvocato che sarà a disposizione per consigliare agli utenti il percorso più idoneo da seguire per il loro caso specifico".