Spezzato l'alberello per i nuovi nati

Spezzato dai vandali l'alberello per i nuovi nati di Pregnana del 2023, piantumato domenica 13 ottobre. Il giovane fusto è stato prontamente sostituito.

Albero nuovi nati

«Piantare alberi è un gesto di speranza e chi ha scelto di mettere al mondo un bambino ha il dovere di impegnarsi per lasciare loro un mondo più sostenibile; chi ha voluto un figlio o una figlia ha il dovere di non credere alle tante menzogne dei negazionisti del cambiamento climatico e dei detrattori della transizione ecologica, operando anche attraverso piccoli gesti perché il mondo sia migliore»

Con queste parole il sindaco di Pregnana Angelo Bosani aveva accompagnato domenica 13 la piantumazione dell’esemplare di Ginkgo biloba nel prato del parco di via dei Rovedi, pianta dedicata ai bambini pregnanesi nati nel 2023. Cerimonia annuale a cui vengono invitati tutti i genitori e i bimbi dell’annata interessata. Un momento simbolico ma con un significato profondo, sicuramente per tutti gli interessati.

Spezzato dai vandali

Ed è dunque tanta la rabbia suscitata dall’immagine dell’alberello, destinato a crescere insieme ai piccoli pregnanesi, spezzato solo alcuni giorni dopo la sua piantumazione.

Opera di giovani vandali sfaccendati, quasi certamente, in vena di dispetti che mostrano solo stupidità. Un gesto davvero privo di qualsiasi logica.

Dopo l’intervento del giardiniere comunale e della Gesem, che si occupa del verde pubblico in paese, l’alberello è stato sostituto, piantumando un nuovo giovane fusto che, si spera, possa essere lasciato in pace nella sua crescita.