Spesa solidale, San Bernardino la dona alla Caritas di San Paolo

Solidarietà

Spesa solidale: i biancorossi consegnerà i buoni alla Caritas di San Paolo

La contrada San Bernardino ha scelto la Caritas della parrocchia di via Sardegna come destinatario del progetto Spesa solidale. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Collegio dei capitani e delle contrade, grazie all’importante contributo dei Supermercati Tigros, in questo periodo di gioia che avvicina al Santo Natale, vuole essere un aiuto in più per chi vive in condizioni difficili. Alla Caritas parrocchiale di San Paolo saranno consegnati i buoni spesa che verranno poi donati alle famiglie in difficoltà, da essa individuate.

La contrada ha inoltre deciso di provare a regalare un sorriso anche ai più piccoli meno fortunati, donando loro un giocattolo, che possa allietare il loro Natale. Anche in questa occasione la contrada di San Bernardino si mostra attenta e legata al suo territorio e ai bisogni delle famiglie che vivono in situazioni di ristrettezza economica, che la pandemia ha indubbiamente e drammaticamente aggravato. "Un semplice regalo, per donare a tutti un po’ di Natale" affermano i biancorossi.