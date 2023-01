Spesa solidale: la Contrada Sant'Ambrogio dona i buoni pasto

La Contrada Sant'Ambrogio di Legnano sceglie la Croce Rossa di Legnano come partner della spesa solidale.

Spesa solidale: la contrada sceglie la Croce Rossa

Nei giorni scorsi la Reggenza della Contrada Sant'Ambrogio ha affidato alla Croce Rossa di Legnano i buoni Tigros del progetto spesa solidale, che verranno presto consegnati alle famiglie in difficoltà che si rivolgono ogni giorno alla divisione cittadina della CRI per un aiuto concreto. Una partnership consolidata, quella tra le due realtà cittadine, che testimonia come le associazioni siano da sempre vicine al territorio e pronte a supportare la comunità."

Nella foto la reggenza della Contrada Sant'Ambrogio con Presidente, Vicepresidente e delegata dell'Area Sociale della Croce Rossa di Legnano