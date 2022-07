Spazzatrice Amsa rompe auto: multa dai vigili

Spazzatrice Amsa rompe automobile parcheggiata: autista multato dai vigili dopo essere stato rintracciato con le telecamere.

In via Buozzi

Ha parcheggiato l’automobile in via Buozzi, nelle adiacenze di piazza Mercato, per andare a fare alcune commissioni. Quando è tornata, la signora ha trovato la parte anteriore della propria vettura distrutta, con il paraurti fuori posizione. Danni per almeno centinaia di euro: sul parabrezza neanche un messaggio. Non ha potuto far altro che segnalare l’accaduto al Comando di Polizia locale di Settimo: gli agenti hanno controllato i filmati delle telecamere sul territorio. L’automobile è stata danneggiata da una spazzatrice dell’Amsa, che stava pulendo la strada dopo il mercato cittadino. Il mezzo ha agganciato il paraurti dell’utilitaria parcheggiata, sostanzialmente strappandolo. L’autista non si è fermato e ha proseguito il proprio lavoro, forse ignaro di quanto accaduto. Alla fine è stato convocato dagli agenti, che lo hanno sanzionato.

Spazzatrice Amsa

Un altro caso simile risolto dai vigili di Settimo è avvenuto solo pochi giorni prima, questa volta al confine con Milano, nel tunnel di via 4 Novembre. Una signora di Settimo ha lasciato lì per un finesettimana la macchina, ritrovata tre giorni dopo danneggiata sul lato sinistro. Anche qui, grazie ai filmati delle telecamere posizionate ai varchi di accesso della città, dopo ore di visione si è risaliti all’autore: un furgoncino Ducato guidato da una brasiliano residente a Milano, che ha sbandato e urtato l’auto salvo poi andarsene come nulla fosse.