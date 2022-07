Spazi per attività sportive: al via la manifestazione d'interesse

Sport a Magenta: c'è tempo fino al 24 agosto 2022 per presentare la domanda per utilizzare gli spazi per attività sportive.

Attività sportive: al via la manifestazione d'interesse

La Giunta di Magenta ha deliberato, su indicazione dell’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Mariarosa Cuciniello, l’atto di indirizzo per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in uso temporaneo e in orario extrascolastico delle palestre comunali e della pista di atletica adiacente alla Scuola Secondaria di I Grado “IV Giugno 1859” di Via Boccaccio per l’anno sportivo 2022/2023.

Le parole dell'assessore

Ha dichiarato l'assessore Cuciniello:

"ll Comune sostiene l’attività sociale ed educativa delle associazioni sportive e a Magenta il mondo dello sport è ricco e variegato ed ha dimostrato in più occasioni di contribuire alla promozione della cultura e dell'educazione sportiva per tante famiglie e giovani della nostra città. Per questo, in un'ottica sussidiaria e valorizzando le potenzialità aggregative, socializzanti e di promozione al benessere insite nello sport, il Comune di Magenta concede l’utilizzo delle palestre comunali e della pista di atletica alle associazioni, società sportive e privati interessati, recependo in questo modo anche le loro necessità e acquisendo di conseguenza una mappa realistica delle esigenze del tessuto associativo e dei cittadini, specialmente dei più giovani".

Le tempistiche per presentare domanda

Beneficiari della concessione saranno associazioni e società sportive che avranno tempo sino al 24 agosto per presentare domanda con una delle seguenti modalità: consegna all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo protocollo@pec.comune.magenta.mi.it, invio per posta elettronica alla mail sport@comune.magenta.mi.it.

Gli orari per l'utilizzo degli spazi

L’avviso esplorativo con la relativa manifestazione di interesse, approvati dalla Giunta, specifica che l'utilizzo degli spazi è previsto in orario extrascolastico per il periodo indicativo da settembre 2022 a luglio 2023, dal lunedì al venerdì in base alla disponibilità oraria delle palestre comunali, dal termine dell’utilizzo scolastico giornaliero fino alle ore 23.00. L’Amministrazione comunale potrà concedere, tramite l’ufficio sport, l’utilizzo delle palestre e della pista di atletica anche per le giornate di sabato e domenica per lo svolgimento di gare di campionato, tornei ed altre manifestazioni sportive, che dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati. L’utilizzo degli spazi oggetto dell’avviso dovrà essere compatibile con l’uso per l’attività curriculare ed extracurriculare da parte degli Istituti Scolastici e l’autorizzazione per l’utilizzo potrà essere rilasciata in seguito all’acquisizione del parere da parte della competente Dirigenza Scolastica.

Nello specifico possono partecipare alla manifestazione di interesse le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate riconosciute con decreto ministeriale, le Associazioni del tempo libero per lo svolgimento di attività motorie e/o formative, ricreative ed amatoriali di carattere sportivo.

I criteri di priorità

I criteri di priorità per la valutazione delle manifestazioni di interesse sono i seguenti:

a) attività coerenti con l’omologazione del campo da gioco per gare e partite di campionato istituite e fissate dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali;

b)attività promosse da Associazioni/Società Sportive che hanno già utilizzato in passato le palestre per la continuità di attività simili;

c) attività promosse da Associazioni/Società Sportive che hanno sede nel Comune di Magenta o sono operanti nel territorio per attività rivolte e fruite in misura prevalente dai cittadini ivi residenti;

d) in caso di pari priorità saranno privilegiate le Associazioni/Società Sportive con un numero maggiore di preiscrizioni di residenti nel Comune di Magenta. I concessionari dovranno garantire, tra l’altro, la custodia, la pulizia, l’apertura e la chiusura e il corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione, idonea copertura assicurativa per i rischi a cose e persone derivanti dallo svolgimento

dell’attività (copia dell’assicurazione dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio dell’attività), il pagamento della tariffa stabilita per l’utilizzo della palestra, il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti nel tempo per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19.