Spazi comunali per associazioni: pubblicato il bando

È stato pubblicato oggi, 5 luglio 2023, sul sito comunale di Legnano l’avviso per l’assegnazione di spazi disponibili all’interno degli immobili di proprietà comunale ad associazioni ed enti del terzo settore che svolgono la loro attività senza fini di lucro.

Pubblicato il bando per assegnare spazi comunali

Dalla procedura sono esclusi l’assegnazione e l’uso di spazi all’interno degli impianti sportivi e palestre comunali; spazi, questi, disciplinati dal “Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Legnano”. Sono escluse dall’avviso le Imprese sociali e le cooperative sociali. Sono quattordici gli immobili inclusi nell’elenco e fra questi anche una sede delle associazioni che si appresta a conoscere un intervento di ristrutturazione importante, ossia la palazzina di via Venezia 109, quindi non immediatamente disponibile.

La pubblicazione conclude un percorso cominciato con l’analisi dei fabbisogni di spazi delle associazioni che già occupano parti degli immobili comunali e di raccolta delle necessità delle realtà associative che non sono già assegnatarie di spazi.

Le parole dell'assessore

«Mettere in condizione il mondo associativo della nostra città di operare al meglio con sedi che rispondano effettivamente alle necessità è l’obiettivo che come amministrazione ci siamo prefissati l’anno scorso quando abbiamo cominciato a indagare i bisogni di spazi -ricorda Anna Pavan, assessore al Benessere e alla Sicurezza sociale. Con questo avviso, nei prossimi mesi, saremo in grado di dare risposte alle esigenze delle associazioni valorizzando ulteriormente la collaborazione che esiste con loro. L’elenco di sedi che abbiamo fornito per l’avviso potrà essere integrato in futuro con ulteriori spazi che si rendessero disponibili».

Chiusi i termini per la presentazione delle domande, le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse a una Commissione appositamente nominata per la loro valutazione di merito.

Termine per presentare la domanda di partecipazione sono le 23.59 del 31 agosto; la modalità prevede esclusivamente l’accesso sul portale istituzionale del Comune di Legnano, https://portale.comune.legnano.mi.it/portal/