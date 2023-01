Spaccata al bar «Tra noi» di Magenta di piazza Liberazione. Una manciata di minuti dopo le 4 del mattino di oggi, mercoledì 18 gennaio, un malvivente ha scassinato le due porte d’ingresso del locale che dà sull’agorà magentina introducendosi al suo interno.

Spaccata al bar "Tra Noi": rubati i soldi della cassa

Una volta dentro il bar, il ladro si è subito diretto al registratore di cassa e, arraffatone il contenuto, se l’è data a gambe levate. Uscito dall’attività ha inforcato nuovamente la bicicletta con la quale era arrivato in piazza Liberazione e si è diretto fuori città lasciando così perdere le sue tracce.

L'allarme

A dare l’allarme dell’accaduto è stato direttamente il titolare del bar che, arrivato alle 5 del mattino per aprire l’attività ha trovato la porta d’ingresso scassinata e la cassa mancante. Subito è partita quindi la chiamata ai Carabinieri che sono arrivati sul posto. L’uomo ha così sporto denuncia per i danni subiti al locale e per il furto dei soldi contenuti all’interno della cassa.

Il ladro è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza del bar che il titolare della struttura ha già consegnato ai militari a cui spetterà mettersi sulle tracce del malvivente.