SP119 bis chiusa al traffico per tre giorni

La società Autostrade ha comunicato che nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio, la SP119 bis sarà parzialmente e temporaneamente chiusa con istituzione di una viabilità alternativa come da ordinanza della Città Metropolitana di Milano.

In particolare la chiusura interesserà via Mascagni, cioè la strada che da Lainate va verso il Centro commerciale.

L’istituzione della viabilità alternativa è consultabile nella mappa allegata all’ordinanza di Città Metropolitana consultabile al seguente link.