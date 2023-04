Sotto il campo sportivo una vasca di laminazione per raccogliere le "bombe d'acqua"

Taglio del nastro per la nuova vasca di laminazione realizzato Cap sotto il nuovo campo sportivo multifunzionale di Abbiategrasso.

Una nuova vasca di laminazione sotto il campo sportivo

Una nuova vasca di laminazione capace di raccogliere fino a 11mila metri cubi di acque, per prevenire gli

eventi meteorici eccezionali che oggi sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. E

sulla superficie coperta, un parco sportivo polifunzionale con campi da calcetto, basket, volley e tennis, e

una nuova area verde studiata appositamente per migliorare la capacità del territorio di assorbire l’acqua, oggi bene sempre più prezioso. È questa l’innovativa infrastruttura che si inaugura oggi ad Abbiategrasso, realizzata da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, e finalizzata a migliorare la resilienza di tutto il territorio abbiatese.

I lavori per la realizzazione della nuova vasca di laminazione sono iniziati nel 2021 e come da programma sono terminati nel luglio 2022. Con un investimento complessivo di 4.980.000 di euro, l’intervento ha consentito di riqualificare completamente una vasta area presso via Silvio Pellico, nei pressi della scuola Bachelet, che da oggi potrà beneficiare di un nuovo parco sportivo polifunzionale grazie alle opere di superficie realizzate sempre da CAP.

L'opera realizzata da Cap

“Per noi è una grande soddisfazione inaugurare un’opera risolutiva per i problemi decennali del nostro Comune, commenta Francesco Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso. Si tratta di un’opera idraulica importante, realizzata da Gruppo CAP con la consueta perizia tecnica. Il completamento dell’opera ha visto anche la realizzazione di un vero e proprio impianto sportivo all’interno dell’Istituto Scolastico Bachelet, con campi da calcetto, da basket e da pallavolo che saranno a disposizione dei nostri studenti e di tutti gli sportivi della città”.

“Grazie alla nuova vasca di laminazione progettata da Gruppo CAP, la gestione delle acque piovane sarà più efficiente e i cittadini potranno contare su un’area interamente riqualificata e adibita a parco sportivo

polifunzionale, commenta Karin Eva Imparato, presidente di Gruppo CAP. I cambiamenti climatici in atto mettono a dura prova la resilienza delle nostre città, e il nostro impegno è quello di operare al meglio per realizzare soluzioni per contrastarne e prevenirne gli effetti sul territorio. Stiamo lavorando insieme a Città metropolitana per utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione dal PNRR sia sul fronte della riduzione delle perdite idriche, sia per il contrasto alla siccità, attraverso un ambizioso piano di investimenti in infrastrutture, nuove tecnologie, ricerca e sviluppo e collaborazioni con giovani startup innovative”.

L’intervento realizzato ha lo scopo di dotare Abbiategrasso di un nuovo invaso artificiale a servizio della

rete fognaria comunale, nel quale far confluire le acque in eccesso in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, per poi restituirle alla rete fognaria e quindi ai successivi trattamenti

di depurazione.​ La vasca di laminazione ha quindi l’obiettivo di prevenire eventuali fenomeni di rigurgito

idraulico e conseguente fuoriuscita dei liquami dalle condotte, e di migliorare il funzionamento idraulico

dell’intera rete fognaria a servizio comunale.​

Nessun impatto visivo sul territorio

La vasca, delle dimensioni di circa 50 metri per lato per un volume pari a 11.000 metri cubi, è

completamente interrata. Questo significa che l’intero intervento è stato pensato per non avere alcun

impatto sul territorio e sul paesaggio. L’operazione ha poi comportato anche la realizzazione di una serie di infrastrutture quali un nuovo impianto di pompaggio a servizio della vasca, per consentire lo svuotamento della stessa e restituzione delle acque volanizzate alla rete fognaria, un nuovo sistema di lavaggio (che si avvia automaticamente una volta che la vasca viene svuotata per rimuovere tutto ciò che si è depositato sul fondo) e non ultime, la realizzazione di opere di completamento sulla superficie che hanno dato vita a un nuovo parco polifunzionale dedicato ai cittadini e in particolare ai ragazzi dell’istituto Scolastico Bachelet. ​

Infatti, grazie agli accordi fra l’Amministrazione Comunale e Gruppo CAP, la scuola vicina alla nuova

infrastruttura potrà da oggi disporre di una nuova area sportiva con aree verdi e percorsi pedonali, un

nuovo campo da calcetto, uno da basket e uno da volley, oltre a un’area attrezzata per il getto del peso e

l’orienteering. Si tratta di un’opera importante perché viene messa a disposizione di tutti gli studenti

dell’Istituto abbiatese dopo le difficoltà vissute lungo tutto il periodo pandemico. L’impianto sportivo e le

aree verdi costituiscono un sensibile miglioramento della qualità della vita in primo luogo degli studenti, ai quali offrono nuove opportunità di socializzazione.

La vasca di laminazione e il nuovo parco sportivo polifunzionale e sono state presentate oggi ai cittadini nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Abbiategrasso, Francesco Cesare Nai, insieme a Roberto Maviglia, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana di Milano, Karin Eva Imparato, Presidente di Gruppo CAP, Giovanni Ferrario, Dirigente scolastico IIS Bachelet, e per la parte tecnica Francesco Le Fosse, Progettazione e Realizzazione Depurazione Gruppo CAP e Daniela Deplano, Responsabile Fognatura e Invarianza idraulica Gruppo CAP.