Sosta gratis nei posteggi a pagamento e pulizia delle strade, da lunedì si ritorna alla normalità

Per sostare nelle strisce blu bisognerà nuovamente acquistare il ticket per la sosta

Da lunedì attenzione ai cartelli di divieto per la pulizia delle strade

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, considerate le minori necessità di parcheggi e la minore circolazione di veicoli delle due settimane centrali di agosto, ha deciso la sospensione del pagamento dei parcheggi a strisce blu, del disco orario e del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade dall’8 agosto al 20 agosto. Da lunedì, si ritorna dunque alla normalità con il pagamento della sosta nelle strisce blu e con il divieto di posteggiare l'auto nei giorni indicati per la pulizia delle strade

Per la Ztl controllare il permesso e rinnovarlo in caso sia scaduto

La sospensione non riguardato la ZTL - zona a traffico limitato, che è rimasta attiva anche durante le due settimane centrali di agosto. Si ricorda che si può accedere nella zona a traffico limitato solo con autorizzazione per non incorrere in sanzioni. E’ possibile richiedere l’autorizzazione anche per accessi giornalieri o temporanei. Occorre però ricordarsi della scadenza dell’autorizzazione e rinnovarla se perdurano le condizioni richieste dal regolamento.