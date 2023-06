Sosta a pagamento: scattano i rincari

Legnano aumenta le tariffe della sosta a pagamento.

Sosta a pagamento: dall'1 luglio bisognerà pagare di più

A partire dall'1 luglio, lasciare l'auto nei parcheggi pubblici della città del Carroccio costerà di più: la Giunta ha approvato infatti un adeguamento delle tariffe ritenuto "indispensabile" per garantire la continuità del servizio. Di seguito tutte le modifiche.

Parcheggio ospedale: uniformazione della tariffa per le prime due ore a 1 euro con un tetto massimo di 4 euro in fascia diurna e 2 euro in fascia notturna. Restano invariate tutte le altre tariffe e le esenzioni consultabili al link https://www.amga.it/parcheggio-ospedale-civile-legnano

Parcheggio Matteotti-Gilardelli: uniformazione tariffa oraria a 1 euro dalle 8 alla mezzanotte nei giorni feriali; tariffa oraria a 1 euro e introduzione della gratuità per la prima ora di sosta fra le 8 e le 20 nei giorni festivi; aumento del costo dell’abbonamento semestrale da 150 a 200 euro (il mensile resta a 40 euro); abolizione gratuità della sosta fra le 12.30 e le 14

Parcheggio Cantoni: gratuità per la prima ora di sosta a tutte le ore e giorni della settimana

Parcheggi zona Centro a raso regolati da parcometri: uniformazione della tariffa e abolizione gratuità della sosta fra le 12.30 e le 14

Chiusura del parcheggio su area privata in via Castello

Le cause del rincaro? Innanzitutto Covid e inflazione

Le modifiche, spiega Palazzo Malinverni, si rendono necessarie per diversi motivi che hanno impattato negativamente sulla sostenibilità del servizio. In primis, il quadro che si è determinato a seguito del calo di fatturato del servizio parcheggi a partire dal 2020, ossia a seguito della pandemia. Nei confronti con l’ultimo anno pre Covid, il 2019, quando il fatturato netto era pari a 2 milioni 435mila euro, il calo è stato del 35% nel 2020 (1 milione 581mila 113 euro), del 31 % nel 2021 (1 milione 617mila 517 euro) e del 24% nel 2022 (1 milione 851mila 347 euro), quindi in lenta ripresa ma comunque ben lontano dai livelli pre pandemia. Anche la previsione del fatturato 2023, pur in risalita, si mantiene molto distante dal fatturato 2019. A pesare è anche l’inflazione, cresciuta del 28% rispetto all’ultima modifica delle tariffe, che risale al 2009 (2011 per il parcheggio dell’ospedale che entrò in funzione quell’anno). Accanto a questi fattori impattanti sulla sostenibilità economica, la modifica delle tariffe si rende necessaria per rispondere anche a cambiamenti negli stili di vita e nella domanda di servizio, riconoscendo così l’evoluzione vissuta dalla città in questi anni, che configura sempre più Legnano come "città polo" attrattiva per un territorio vasto.

A questo scopo la revisione attuata punta a rinforzare gli investimenti già realizzati e da realizzarsi da parte di Amga sui parcheggi per facilitare e velocizzare il pagamento della sosta; come la prossima introduzione della modalità di pagamento con Telepass nel parcheggio visitatori dell’ospedale, a seguito della positiva sperimentazione avvenuta nel parcheggio di via Gilardelli, l’installazione di una nuova cassa di pagamento in quest’ultimo per erogare in automatico tessere d’abbonamento non nominative e la possibilità di effettuare il pagamento della sosta con PayPal e SatisPay; uniformare tariffe e modalità di sosta nel centro cittadino, ormai ben più esteso della semplice Ztl; regolare la sosta anche in orari serali e festivi riconoscendo che le sere, in particolare nei fine settimana, la pressione di auto sul centro cittadino è particolarmente elevata.

"Gli aumenti sono stati contenuti al minimo indispensabile"

Commenta il sindaco Lorenzo Radice:

"Ci sono diversi ordini di motivi per cui, dopo tanti anni, è necessario rimettere mano alle tariffe dei parcheggi. Innanzitutto la sostenibilità di un servizio che, dal 2020, per effetto del Covid, ha registrato un considerevole calo del fatturato senza più avvicinarsi ai livelli pre pandemici e che, nell’arco temporale di quasi 15 anni, sconta gli effetti di un’inflazione arrivata quasi al 30% che si è mangiata ogni possibilità di creare un minimo margine utile ad Amga per effettuare investimenti sempre più necessari. In ogni caso, nonostante la crescita delle tariffe, gli aumenti concordati con Amga sono stati contenuti al minimo indispensabile per sostenere il servizio, tanto che con i ritocchi non si arriverà nemmeno a coprire i due terzi dell’incremento inflattivo. Tengo a sottolineare che buona parte dell’incremento sarà utilizzato, oltre che per realizzare gli investimenti utili a migliorare il servizio, per aumentare il canone riservato al Comune di 37mila euro, risorse che saranno impiegate per servizi alla collettività".

"Un'ora gratis nel parcheggio sotterraneo dell'area Cantoni"

Prosegue il primo cittadino:

"Ma con questo adeguamento proponiamo anche delle facilitazioni partendo da una semplice constatazione; il centro cittadino è ormai ben più ampio dell’area delimitata dalla Ztl e limitrofe. Da qui l’introduzione della sosta gratuita per un’ora a tutte le ore e in tutti i giorni nel parcheggio sotterraneo Cantoni, un modo per facilitare le soste brevi e l’accesso per la spesa ai negozi posti sul Sempione, in zona Legnarello e corso Garibaldi, ma anche una misura che incentiva l’utilizzo di un parcheggio a oggi sottoutilizzato e che aiuterebbe a liberare posti auto in altri punti del centro. C’è poi anche la necessità di rendere più chiaro e intellegibile un regime tariffario che presentava delle differenze fra punti del centro cittadino posti a breve distanza, e da qui la decisione di uniformare le tariffe in vigore in tutti i parcheggi a raso, e di razionalizzare il servizio chiudendo un parcheggio, come quello di via Castello che, dato il numero adeguato di posti di sosta gratuiti liberi nelle vicinanze, risulta sottoutilizzato. Nell’adeguamento delle tariffe si sono presi in esame i dati e le modalità di utilizzo dei parcheggi a Legnano per essere il più possibile aderenti alla realtà. Da questi emerge che la nostra città vive il centro in molti giorni dell’anno senza sostanziale soluzione di continuità dalle 8 alla mezzanotte, e questo spiega le scelte di abolire la sosta gratuita nella fascia oraria del pranzo, di estendere la tariffa diurna nei feriali sino alla mezzanotte nel parcheggio Matteotti-Gilardelli e di abolire in questo parcheggio la tariffa festiva".

"Sappiamo di chiedere uno sforzo, ma è funzionale per la nostra città"

Infine Radice conclude:

"Sappiamo, con questo incremento tariffario, di chiedere uno sforzo, ma riteniamo che dopo tanti anni questo sia funzionale per la nostra città grazie a una migliore distribuzione delle concentrazioni di veicoli in termini di orari e spazi riconoscendo i cambiamenti intervenuti e il fatto che un bene pubblico come i parcheggi oggi a Legnano non siano utilizzati più in maniera esclusiva soltanto negli orari diurni. Riguardo all’ospedale, il parcheggio più colpito dall’effetto Covid e in cui il calo di fatturato è stato più significativo, il nostro ritocco adegua semplicemente il costo a quelli che sono gli standard tariffari delle città limitrofe sedi di ospedali mantenendo tutte le esenzioni esistenti per i pazienti con particolari patologie che necessitano di accessi frequenti e continuativi".