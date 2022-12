Sospeso per due giorni l'Eco punto itinerante

Il Comune di Abbiategrasso ha comunicati ai cittadini la sospensione per due giorni dell'Eco punto itinerante il 7 e il 21 dicembre.

La sospensione dell'Eco punto itinerante

Il Comune ha comunicato la chiusura per il prossimo 7 dicembre e il 21 per l'Eco punto itinerante: per informazioni sui servizi di igiene ambientale, verificare la propria tariffa, avere aggiornamenti sui servizi proposti in alternativa alla chiusura dell’Ecocentro e altro, consigliamo di consultare l’applicazione “Riciclario” nelle Sezioni “News” e “Documenti utili” o il nostro sito aziendale www.amaga.it.