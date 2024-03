Appuntamento giovedì 21 marzo alle 14.45 alla biblioteca di Caronno Pertusella.

Si parla di salute

«La sordità: prevenzione, cause e terapia» sarà il tema del prossimo appuntamento del ciclo «Incontriamoci il giovedì in biblioteca per parlare di...».

L’incontro si terrà giovedì 21 marzo, alle 14.45, nella sala della biblioteca di via Capo Sile, 77 a Caronno Pertusella.

Ciclo di incontri

Al tavolo dei relatori ci sarà il dottor Francesco Mancini, dirigente medico della U.O. Otorinolaringoiaria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Il ciclo di incontri dedicato alla salute è promosso dal Comune in collaborazione con Auser, Insieme Donna, Caritas, Artos e Rsa Corte Cova.